只因為學校不讓他參加畢業旅行，台中市1所國中的洪姓學生，竟找來另5名學弟一起，由洪姓學生拿著空氣槍、手電筒等器具，故意在校門外找其他學生的碴，甚至與另名學生在路旁扭打成一團，並將過程拍成影片PO網，警方巡網發現後火速帶回相關人，洪姓學生辯稱這樣做是為了讓學校難堪。

警方調查，洪姓學生平常比較頑皮，常讓老師感到頭痛，為了避免他參加畢業旅行活動後做出較難掌控的行為，校方決定不讓他參加10月30日的畢業旅行，引發洪姓學生不滿，便找了住在自家附近的幾名國二學弟一起，故意趁著30日放學時間在校門外找其他學生的麻煩。

影片中，洪姓學生手持空氣槍，不斷以「這是你女朋友啊」、「好可憐」等言語釁其他學生，但未獲理會，緊接著，拍攝影片的學生喊出「可以打了」，接著洪生就跑向前踢了另名學生一腳；影片接著又跳到另一段，洪姓學生與另名學生在路旁扭打成一團，馬路上車子不斷經過，相當危險。

這支影片被PO上網，警方網路巡邏發現並展開追查，2小時內帶回涉案的6名少年，並查扣沒有殺傷力的空氣槍、手電筒等器具。洪姓學生說，是因為不能參加畢業旅行，才故意在學校外鬧事PO網，但其實幾個人只是在玩鬧，沒有真的打架，警方偵訊後依違反《社會秩序維護法》及《少年事件處理法》偵辦。