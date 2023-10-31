1962年的霍華德（美聯社資料照）

前大聯盟名將法蘭克霍華德（Frank Howard）於87歲去世，他早年效力道奇獲選國聯新人王，主要活躍於1960年代效力華盛頓參議員隊時期。參議員隊就是目前正在爭冠的德州遊騎兵，不過霍華德是華盛頓球迷的回憶，所以他去世的消息由華盛頓國民隊公開發布，遊騎兵只是轉發。

霍華德生涯累積1774支安打、382轟，在道奇拿下1座世界大賽冠軍（1963年），4度入選明星賽，兩次美聯全壘打王（參議員是美聯球隊）。他是罕見身高201公分的巨型打者，敲過500呎的怪物全壘打，綽號「華盛頓地標」「首府制裁者」。

國民隊的前身是蒙特婁博覽會隊，霍華德則是華盛頓的地方名將，國民老闆樂納（Mark D. Lerner）說：「我生長於華盛頓特區，霍華德曾是我的英雄，他的怪物全壘打讓他被稱為制裁者，但我永遠記得他是個溫柔的紳士，這一天我們失去了一位棒壇巨人。」

霍華德另一個怪物紀錄是在1968年，20個打數敲出10轟，至今仍是單周最多轟的大聯盟紀錄。霍華德曾解釋，有時侯就是可以看球看得很清楚，他也很希望自己不是只有那1周做到而已（苦主是老虎隊）。投手通常身高可以很高，但是打者太高會導致好球帶增大，現役大聯盟最高的野手是201公分的洋基賈吉（Aaron Judge）、海盜隊克魯茲（Oneil Cruz）。