「新一代女戰神」網紅馮語婷，日前揭發YouTuber「小哥哥艾理」找染毒女子和路人「真槍實彈」配對，怒斥他為了流量不擇手段，公開呼籲要下架此粉專，對此，網紅陳沂反倒逆風挺小哥哥艾理，認為走網黃路線的他，邀請染毒女子上節目「哪來觸法？」

陳沂表示YTR「小哥哥艾理」遭馮語婷痛批利用精神異常女子進行商業行為，強調此行徑嚴重觸法，要求眾人下架這類腥羶色網黃，沒想到粉專傳出下架後，馮語婷便發文感謝大眾，未料實情卻是小哥哥艾里自己關的，讓陳沂指出這般行徑相當可笑，「小哥哥艾里走的本來就是網黃路線，邀請染毒女子上節目我真不知道有什麼問題？哪來觸法？」更語帶嘲諷：「現在是什麼道德風紀委員會，連拍攝腥羶影片都不行，我還以為活在民智未開的古代呢」。

對此，馮語婷發文指出陳沂跟她有仇，才會瞎挺小哥哥艾理，接著嘲諷：「陳三斤就是個整天說謊的淘寶仇恨仔，目前還是詐欺嫌疑人呢！當然會跟小哥哥站隊啊」而她也澄清絕非造謠檢舉下架，倘若非被檢舉下架，何必再創臨時粉絲團，推測應該是「檢舉下架後拿回來，趕快自己關閉，用臨時粉絲團出來坦傷害」，接著不忘嘲諷陳沂：「口口聲聲說我不紅，但又那麼愛蹭我，真的很同情她落魄成這樣」。

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