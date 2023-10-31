周一泛歐Stoxx 600指數收漲1.54點或0.36%，為431.12點。歐股在之前兩周累計跌逾4%。

歐元區主權債券殖利率下滑，此前投資人認為，市場已經將「較長久高利率」的政策前景普遍地反映到價格上。

周一公布的數據顯示，德國人口最多的北茵邦(Nordrhein Westfalen)在十月的通膨有所緩解。而西班牙10月的通膨年增率僅3.5%，並與上個月持平。

另一組數據顯示，受到購買力疲弱和利率上升的拖累，德國經濟在第三季出現小幅萎縮。

德國商業銀行(Commerzbank)分析師在一份簡報中說，德國經濟在第四和第一季裡可能進一步萎縮，主要是受到歐洲央行和西方主要銀行升息的影響。同時之間，消費也不太可能復甦。

德股收盤上漲0.2%。但是英飛凌(Infineon)下跌6.4%，此前Stifel下調該公司目標價。

在本周，投資人將密切關注日本、美國和英國央行的政策決議。在歐洲央行上周維持利率不變之後，投資人也關注本周的歐元區通膨資料。

醫療類股上漲1.1%，為漲幅最大的類股。諾和諾德(Novo Nordisk)和賽諾菲(Sanofi)皆漲逾2%。

新聞報導說，歐洲藥品管理局(EMA)認為，沒有發現任何證據顯示，諾和諾德兩種最受歡迎的藥品會增加癌症風險。

西門子能源大漲12.7%，此前該公司董事長Joe Kaeser說，該公司不需要政府的錢，但同時間之間，與德國政府就計畫的擔保事宜仍持續進行談判。

由於重新出現大筆交易，摩根大通從「減持」上調為「增持」之後，法國軟體公司達梭系統(Dassault Systemes)大漲2.3%。

歐洲最大銀行匯豐大跌2.3%；該行公布上季獲利翻倍，但是仍未達預期。