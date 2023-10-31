國民黨主席朱立倫30日與身兼黨主席的民眾黨總統參選人柯文哲進行政黨協商，但產生最強總統候選人仍無共識。柯文哲今天說，總要有個公開、透明、公平原則，不然雙方怎麼對雙方支持者交代？他個人是非常反對用喬的，密室政治沒辦法得到人民支持，最後結局更慘。

柯文哲今舉行「與哲同行三部曲」記者會。被問到朱、柯閉門會議，是否有提到總統合作方式，柯文哲指出，本來每個政黨都有自主性，所以本來選舉就應該各自努力，只是剛好這次台灣期望政黨輪替的民眾超過60％，也為了呼應這個名義，才有思考聯合政府概念，剛好他預計明年的國會三黨不過半，因此他也在思考，在台灣歷史上，如何讓台灣走出藍綠兩極對抗的泥淖，所以提出聯合政府構想，如果把西歐北歐國家行之有年的內閣制帶近台灣，也是不錯的終極目標，也可以減少內部鬥爭的嚴重程度。

他強調，合作又有分各個層面，如果為了目的政黨合作，從政策綱領，到總統、立委選舉，到立法院院長、副院長、各委員會召集人選舉，一直到組閣各部會怎麼處理，還有日後如果遇到各個議案怎麼協調，政黨合作有很大的範圍

柯坦言，自己也認為不可能每個層面都可以合作，如果每個層面都一樣，那就合成一個黨就好了，所以也是慢慢異中求同，可以合作的部分合作，他這個觀念是來自美國國務卿布林肯的說法，布林肯說美國現階段對中國，可以合作時合作，需要競爭時競爭，必須對抗時還是要對抗。

是否堅持全民調是底線？柯文哲認為，合作總要有一個公開、公平的規則，既然藍白是獨立的政黨，也有各自支持者要交代，如果有共同目標，大家有公平、公開的比賽規則，那就可以合作，「老是要提出奇奇怪怪的比賽規則，甚至一開始要訴諸密室政治，最後就變成分贓政治，這沒有辦法得到台灣人民的支持。」

會中是否有談到具體總統合作方式？柯文哲說，他只是表明自己的態度，總要有個公開、透明、公平原則，不然雙方怎麼對雙方支持者交代？「所以我個人是非常反對用喬的」，密室政治，沒辦法得到人民支持，最後結局更慘。

至於柯、侯、朱下次會面時間？柯文哲先是打趣表示，「通常是第二天你看報紙就會知道」，接著表示這種東西都幕僚先在聯絡，但他也覺得不能再拖，要儘速解決。

另外，根據《ETtoday新聞雲》30日的民調結果，談到「若藍白合作破局，誰應負最大責任」，高達33.8％的民眾認為，柯文哲應負起最大責任。

對此，柯文哲重申，他只希望有個公開透明的比賽規則，但若沒有個公開透明的比賽規則，要訴諸密室協商、分贓政治，不可以為了一時利益失去這黨或政治團體長期的信用，政治還是有價值、理念。

他強調，一個很重要概念，不要為了短期利益犧牲長期利益，也不要為了政黨利益犧牲國家利益，更重要，也不要為了少數人利益犧牲多數人利益，這是民眾黨的政治信念，所以合作當然可以，第一要符合社會公義、符合人民期望，還有一點，要符合公開透明、公平原則。

至於如何說服主戰派侯友宜競辦執行長金溥聰能接受合作？柯文哲認為，在一個團體裡一定有主戰、主合，各種意見都有，這是民主常態，也不要覺得奇怪，其實一個政治文化的塑造需要時間，所以為什麼民眾黨一開始就說，是一個有政治信念的政治組織，不要為了短期利益犧牲長期利益、不要為了少數人利益犧牲多數人利益、不要為了政黨利益犧牲國家利益，在這原則下去思考，民眾黨一定會堅持這原則，至於其他黨，只能期望對方能夠堅守這原則。