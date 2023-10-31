愈來愈多投資人認同ETF取代個股投資，證交所定期定額前五名個股包括台積電、兆豐金(2886)、玉山金(2884)、合庫金(5880)及第一金(2892)，今年以來普遍僅新增約2至3千戶，其中玉山金更為負成長；而前五名定期定額ETF，今年以來則大幅成長，其中以績效表現贏得投資人青睞的00713，定期定額戶數前9月年增499%，翻升近5倍。

00713人氣穩定成長，主要因素在於報酬及配息表現，歷經2018年美中貿易戰、2020年新冠疫情、2022年聯準會快速升息股債市雙殺考驗，2017年9月成立以來至今年9月底報酬率達121.9%，尤其2022年台灣加權股價指數含息報酬率下跌18.7%，00713追蹤之標的指數「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」含息報酬率僅下跌7.1%，能漲抗震表現，市場驚豔。

自2018年首次配息以來，00713持續以穩定的配息政策將投資成果回饋予投資人，各次（年化）配息率介於4.8%至7.5%之間，未有大幅偏移情形。改為3、6、9、12月除息後，近五次除息簡單算數平均年化配息率為6.9%。

00713並榮獲知名國際基金評鑑機構晨星（Morningstar）選為「2023 Morningstar晨星（台灣）最佳台灣股票基金獎」，以往最佳台灣股票基金獎得主多為台股主動型基金，且不乏明星基金，00713為首次由高股息ETF獲此獎項突顯其指數選股邏輯與表現，超越眾多基金脫穎而出。

元大投信ETF系列為投資人定期定額熱門選擇，共有4檔高居證交所定期定額戶數前十名內，依次為0050、0056、00713、元大臺灣ESG永續(00850)，分別提供了市值型、高股息、低波動，以及市值+永續投資選擇，透過定期定額四檔台股ETF，可把台股具吸引力特色均納入投資。