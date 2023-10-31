蘋果公司今天一口氣發表3款自研晶片M3、M3 Pro、M3 Max，為個人電腦晶片首度採用3奈米製程，配備新一代繪圖處理器（GPU），推出動態快取新技術，並首次為Mac電腦帶來硬體加速光線追蹤和網格著色等全新算圖功能。

搭載M3晶片的新款14吋MacBook Pro筆記型電腦售價新台幣5萬4900元起，搭載M3 Pro晶片的14吋MacBook Pro售價6萬9900元起，新款16吋MacBook Pro售價8萬4900元起。美國消費者今天起可訂購新款MacBook Pro，台灣將於日後開放訂購。

蘋果今天舉辦線上特別活動，採預錄影片播出，開場由蘋果執行長庫克（Tim Cook）宣布活動主角是Mac電腦，隨即發表M3系列晶片、新款MacBook Pro與iMac，活動僅30分鐘結束，相較以往動輒1到2小時的發表會明顯縮短。

蘋果資深硬體技術副總裁史羅吉（Johny Srouji）表示，蘋果晶片徹底重新定義Mac體驗，其架構的每一層面都是為了展現效能和能源效率而打造。透過3奈米技術、新一代GPU架構、更高效能的中央處理器（CPU）、更快的神經網路引擎以及提供更多的統一記憶體支援，M3、M3 Pro和M3 Max晶片是迄今為個人電腦所打造最先進的晶片。

全新MacBook Pro提高了專業級筆電的效能標準，相較於搭載M1晶片的13吋 MacBook Pro，搭載M3的14吋MacBook Pro效能提升60%。動態快取新技術可以即時分配硬體中內存記憶體的使用，每項任務僅使用確切數量的記憶體需求，大幅增加GPU的平均利用率，進而提升專業App和遊戲的效能。

新款MacBook Pro所有機型均配備Liquid Retina XDR顯示器，讓標準動態範圍（SDR）內容亮度提高20%，並內建1080p相機、沉浸式6揚聲器音響系統，電池續航力最長可達22小時。

搭載M3 Pro和M3 Max晶片的MacBook Pro機型提供全新太空黑色，外觀設計採用突破性的化學原理，可形成陽極氧化密封，大量減少指紋沾附。

蘋果今天同時發表搭載M3晶片的24吋iMac一體成形電腦，相較於搭載M1晶片的上一代機型，效能提升2倍，並搭配4.5K Retina顯示器、更快的無線連接功能，提供綠色、黃色、橘色、粉紅色、紫色、藍色和銀色外型。新款iMac售價新台幣4萬4900元起，將於日後在台灣開放訂購。