即將卸任的荷蘭總理呂特（Mark Rutte）今天表示，首批荷蘭要移交烏克蘭的美國製F-16戰機，將在兩週內送抵羅馬尼亞的培訓中心。

路透社報導，呂特與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）召開視訊會議時，在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上發文說：「我想愛國者（Patriot）飛彈很快將會交付，在即將到來的冬天援助烏克蘭，F-16戰機的（交付）速度也一樣。」

他補充道：「首批（F-16戰機）將在接下來兩週內運往羅馬尼亞的培訓中心，屆時我們會準備好做進一步培訓。」

丹麥、挪威和比利時也都宣布將提供烏克蘭F-16戰機。

呂特表示：「加薩（Gaza）現在發生的事，以及以色列遭遇的恐怖攻擊和後續所有行動，不會、也不能分散我們對你們（指烏克蘭）與俄羅斯之間發生之事的注意力，也就是你們正在擊退俄羅斯侵略的事實。」

「我們必須確保世界能關注烏克蘭，同時也能注意中東地區目前正在發生的事。」（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1121031