藍白政黨協商！推「第三波民主改革」 賴清德批「一字」酸爆

藍白政黨協商會議昨（30）日在台北市長官邸藝文沙龍舉行，會後發表4點共同聲明，遭民進黨批評，又在進行政治分贓。對此，民進黨總統參選人賴清德今受訪回應，藍白之所以要談合，是因為他們都不是台灣的主流民意、共識「就是空」，不會對他後續的競選活動有影響。

民進黨近期大力批評藍白合，先是賴清德日前稱，中共最期待藍白合，民進黨發言人張志豪昨天也說，藍白上演政治分贓戲碼，並點名民眾黨總統參選人兼主席柯文哲，應該先向國人說清楚，為何要提名具大陸幹部經歷背景的人進入國會？

賴清德今出席「星空聯盟飛行員協會會議」受訪時表示，他相信大家應該已經看到他負責任的，為台灣的前途，提出完整的國政藍圖，他相信社會大眾應該也看到了藍白的企圖，今天藍白所以要談合，是因為他們都不是台灣的主流，反而更像是聯合次要敵人打擊主要敵人。

對於藍白昨天的共識，賴清德說他只有一句話「就是空」，這對他後續的競選活動也不會有影響。