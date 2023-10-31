台南市消防局一名李姓女隊員由於懼火，不敢衝入火場進行救援行動，為此自外勤分隊調配至秘書室內勤工作。李女不滿現職內勤無法請領危險加給，甚至增加通勤費用，於是憤怒控告市府、消防局違法調職，同時提出國賠146萬元之聲請。台南地院經審理，針對調職部分是否違法非本訴訟所能審酌，認為應另循救濟途徑，判處敗訴。

根據判決書，李女原隸屬台南市消防局消防隊員，編制於市區一大隊至消防分隊服務。李女主張，消防局於2019年11月違反法規，將她從外勤調職至非其業務單位的消防局秘書室工作，導致她無法如同過往領取危險加給，更被迫從市區開車行經新營區來回通勤84公里，每天除了須提早出門，塞車、加班費等因素，一共提告求償146萬1172元。

消防局表示，關於李女調職，乃出於其懼火、與同僚相處等因素考量，是機關首長固有之職權，且無違反法律規定，而李女調至秘書室任職，並未實際執行消防之危險勤務，自無請求危險職務加給之權利。

台南地院民事法庭審理時，審酌李女調職一事，為消防局長李明峯親自核定，理應向消防局提出告訴，而非向市府請求賠償。另，依市府消防局組織規定，似無秘書室「隊員」的職位，而消防局將李女調至秘書室任職「隊員」，雖有疑義，但是否違法？此則應循公務人員保障法、訴願法等程序解決；本件民事訴訟，基於權力分立原則，則無權認定調職是否合法。

台南地院審酌，調職令既未經主管機關認定違法，則李女依調職令前往任職後所支出的費用則應自行負擔，不得向消防局請求賠償，最終判處李女敗訴。據了解，李女已提出上訴。