隨著2024年台灣大選日漸接近，一個國際非政府組織發布報告說，台海緊張不斷升級，美中大國競爭又增加地區衝突風險，美、中、台有必要在三方之間提出再保證以便更好地為台海緊張局勢降溫，明年台灣的選舉就有可能為兩岸恢復對話提供機會之窗。

美國之音報導，總部在比利時布魯塞爾的國際危機組織（International Crisis Group）27日發布了題為《防止台海戰爭》（Preventing War in the Taiwan Strait）的報告指，即便近期內大陸對台灣採取軍事攻勢的可能性不大，但衝突的風險正在增加，「台灣依然是美中之間最可能的熱點」。

報告認為，為了管理這個潛在風險，美、中、台三方需要重建信任基線，恢復長期以來的政治理解。「華府應該對北京提出可信的保證說，它不謀求台灣與大陸永久分離；台北應該向北京提出可信的保證說，它不謀求正式獨立；北京應該向華府和台北提出可信保證說，它並未決定通過武力與台灣統一」。

報告建議，三方應重申數十年來存在的政治理解依然不變，「中國大陸應該減少對台灣的軍事、經濟與政治脅迫；美國應該釐清並遵守其一個中國政策；台灣的下一任總統應該尋求與大陸恢復對話並加強台灣的防衛」。同時，台北應該發展更好的防衛能力。

報告提到，當前台海發展趨勢雖然危險，但兩岸之間的緊張關係「不必然」會導致戰爭，這需要三方重新注入努力，恢復此前促使衝突不致發生的政治理解框架，不過北京因為內部壓力使其必須在台灣議題上展現強硬立場，因此它需要有來自華府和台北的姿態作為依據。

至於台灣，報告指出，「2024年1月的總統選舉為恢復兩岸對話帶來機會之窗」。報告進一步闡釋說，如果國民黨贏得選舉，兩岸對話的道路會比較清晰；若是民進黨獲勝，雙方應該在選舉日到就職日的幾個月期間尋找一個雙方都能接受的關於兩岸關係的政治表述。

報告認為，如果民進黨再度勝選，新的民進黨總統應該再次提出現任民進黨政府在2016年時提出的政治表述，包括兩岸事務應該依據已經涵蓋一個中國概念的中華民國憲法來進行，而北京應該接受這兩種表述，「尤其是因為民進黨連續三任執政，顯示該黨已達到穩固地位的跡象」。

不過由於北京對民進黨的不信任，報告也提到，民進黨與中國大陸短期內不大可能改善關係，所以要使雙方關係解凍可能需要一個替代方案。「北京想要對其國內受眾展示它在與台灣統一事業上有所進展，為此，一個新的民進黨政府可以指明雙方重啟對話後將深化合作的領域清單，如此將可明示對北京的好處」。

雖然報告也認為這些建議在政治上對各方都是極為困難的事，但也強調避免兩個核大國潛在的災難性的衝突是各方共同利益，這應該足以提供一個有用的動機，「考慮到各方以及該地區和全世界可能受此衝突影響的所有人的利益，至關重要的是，它們必須努力嘗試」。