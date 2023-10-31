民眾黨佈局2024不分區立委名單，傳出有意將中國籍配偶、台灣新住民發展協會理事長徐春鶯納入，對於是否要放棄中國籍（雙重國籍）才能擔任立委候選人，行政院長陳建仁強調，公民只要符合法規，都能擔任或競選公職，但呼籲各政黨推出的人選，應該要能捍衛中華民國台灣的主權。

陳建仁今至立院施政報告質詢前受訪時表示，台灣是一個自由、民主、法治的國家，每一位公民只要符合法規，都可以擔任或者來競選公職，所以按照法規來進行，不同的政黨可以提名合適的人來擔任公職。

陳建仁也呼籲，各政黨在提名公職候選人的時候，也要跟社會大眾說明他的背景或者他的主張，讓大眾來了解，來做最好的選擇，再呼籲各個政黨所推出來的人選，應該都要能夠捍衛中華民國台灣的主權，而且也要尊重整個國家自主的發展。

對於藍白拋出總統國情報告，以及若總統像閣揆一樣接受備詢，是否更有利立委監督，陳建仁指出，在現行的體制下，就已經有總統到立法院來做國情報告的一個機制，只是朝野黨團對於執行的方式並未達到共識。

陳建仁強調，他相信未來無論誰擔任、獲選為中華民國的總統，都很樂意到立法院來做國情報告，但是需要建立一個長遠的機制，讓這個報告能夠順利來進行。