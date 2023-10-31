違規迴轉遭攔檢 駕駛、副駕這原因秒換座位遭警識破

43歲曾姓男子日前晚間駕駛自小客經北屯區文心、崇德路口違規迴轉，遭執勤員警發現攔查，未料曾男渾身散發酒味，警方立即請他靠邊停車，未料曾男在過程中和副駕駛座上的49歲劉女互換座位，駕駛男變女秒被識破，曾男下車酒測也超標，警方也依規告發並將其移送法辦。

台中市第五分局文昌派出所警員10月26日17至19時在文心、崇德路口疏導交通時發現1輛車黑色自小客於路口處違規迴轉，遂上前攔查，該車43歲曾姓駕駛搖下車窗後，全身散發濃厚的酒味，警員隨即請他靠邊停車，沒想到在過程中，曾男還意想天開與副駕駛座49歲劉姓女子交換座位，企圖擺脫酒駕行為。

員警發現後，告知曾、劉2人密錄器早已錄下行駛車輛的過程，劉女回應是曾男突然覺得頭暈，才換她駕駛，曾男見無法再閃躲，乖乖地下車配合警方實施酒測，酒測值竟然超標，警方依規定對曾男告發並移送法辦，而在旁副駕駛劉女明知駕駛人有飲酒依然讓其駕駛車輛，警方也依道路交通管理處罰條例進行告發。

第五分局呼籲民眾應有「酒駕零容忍，酒前、酒後、宿醉不開車」觀念，特別要留意喝酒隔日的宿醉也會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力，也應避免開（騎）車，以確保交通安全。

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