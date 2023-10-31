一位38歲男工程師由於經常熬夜工作，且飲食不正常，常吃速食或泡麵、微波食品果腹，體重直線上升，最近新婚不久，卻力不從心，常常變成舉弱男，就醫發現，男子已有代謝症候群，睪固酮濃度低於其年紀應有的水平。醫師表示，速食與微波食品會增加三高風險，且影響性功能，男性少吃這類食物就可避免不舉的困擾。

童綜合醫院泌尿科醫師呂謹亨在其臉書粉專上表示，上述男子因常熬夜工作、日夜顛倒，飲食也不正常，常沒時間吃飯，就吃速食或買泡麵、微波食品當一餐，體重直線上升。最近新婚不久，卻越來越力不從心，變成舉弱男，擔心越來越嚴重，因此前來求診。

他表示，經檢查，男子已出現代謝症候群，血糖、血脂超標，睪固酮濃度也只是勉強及格，低於其年紀的應有的水準。理論上，要先做飲食和生活作息、調整運動習慣，但因男子的生活和工作型態短時間無法配合，為了儘快改善性功能，他幫男子先開立幫助勃起的藥物，重振雄風。有了信心與幸福的生活之後，再慢慢找回健康的生活跟體態，從根本改善。

呂謹亨表示，除了藥物治療外，更要「管住嘴、邁開腿」，所謂管住嘴就是要吃得健康，以利血循通暢，讓陰莖充血，進而勃起，現代人常吃西式的速食、泡麵、微波食品，三高慢性病的風險增加，對性功能和攝護腺肥大也有很大的影響。

他表示，若要使血循通暢，就是要吃有助心血管健康的營養素，包括精氨酸、Omega-3不飽和脂肪酸、抗氧化的營養素（例如維生素C、E、β胡蘿蔔素）、鋅。

所謂邁開腿則是多做凱格爾運動、骨盆底肌訓練、重量訓練、有氧運動、競技型運動、接觸大自然。呂謹亨表示，體育鍛煉可以增強體質、增加勃起硬度、改善性能力。