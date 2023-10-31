台灣生育率全球最低，一名爸爸日前感嘆，和老婆是雙薪家庭，每月至少要支出1萬元的托嬰費用，還不含奶粉錢，慘的是最近小孩生病，夫妻倆就得有人請假一周在家帶小孩，損失一周的薪水，對收入不高的家庭是沉重的負擔。

原PO在Dcard發文，感嘆生小孩真的是有錢人的權利，每個月托嬰費用1萬4422元再加上註冊費3000元，就是一個月的基本開銷，扣掉政府補助8500元，一個月光送托負擔將近1萬，還不包含奶粉和尿布錢。

原PO說，最近是腸病毒跟流感的高峰期，小孩生病，雙薪家庭的他們就得有一個人請假一周帶小孩，不過托嬰只退幾百元的學費，外加損失一周薪水，因為家庭照顧假不支薪，這對收入不高的家長們來說真的是沈重的負擔，所以想要養小孩真的需要很有餘裕或有後援才養得起，且也要家中的長輩有時間帶。

貼文PO出後，網友紛紛留言：「你這還是便宜的，竹北幼兒園更可怕，難怪生育力沒有辦法提高，因為太燒錢」、「政府補助很多了，主要是孩子生病要怎麼照顧是一大課題」、「錢不夠我絕對不會結婚生小孩」、「以前比較多是單薪家庭，一堆人都沒有意識到家庭主婦的產值，直到自己有送托需求才知道顧小孩的產值有多高」、「這很便宜耶，我們註冊加月費，一個月平均大約3萬（不含課後才藝）」。