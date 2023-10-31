前元祖少奶奶、女星安晨妤3年前遊說衣姓男子加盟專治長高的診所，但未告知對方須有醫師資格才能加盟經營，他交付200萬元後在台中加盟診所，但卻因此遭市府裁罰，他提訴訟索討加盟金，台北地方法院判決安須返還200萬元。可上訴。

衣姓男子提起民事訴訟主張，2020年5月間，因友人介紹認識安展妤，安晨妤自稱為專治長高之模力診所執行長，向他表示長高治療產業之前景看好，模力診所計畫於桃園、新竹、台中、高雄等地分設據點開放加盟，因此邀約他參與加盟模力診所，只提出加盟金200萬元。

他說，安晨妤說明模力診所之營運方式，未告知醫療機構須由有醫師資格之人登記為負責人，他因聽信遊說內容而決定加盟模力診所，匯款加盟金200萬元，並依安晨妤之指示陸續辦理裝潢布置、招募員工、員工教育研習等等備事宜，2020年11月26日模力診所台中店開始營業。

衣男說，模力診所台中店竟於2020年12月25日遭台中市政府衛生局到場稽查並裁罰，他才知依據醫療法規定，無醫師執照依法不得經營診所，他不具備醫師資格之情況下，依法顯無從加盟經營模力診所之台中店，遑論因此獲得經營利潤，安須返還200萬元加盟金。

台北地院認為，安晨妤明知長高治療之診所，應進行醫療機構登記，應設有負責醫師，非醫療機構不得為醫療廣告，但安晨妤敦促衣男告完成醫事機構登記，尋找負責／掛牌醫師，使其陷於錯誤，同意簽訂契約，交付加盟金200萬元，判決她須返還200萬元。