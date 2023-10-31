信音於今年8月底正式入股泰碩，成為泰碩單一最大股東，並由信音副董事長兼總經理彭朋煌出任泰碩董事長，兩家公司董事會也同步於10月30日通過第3季財報。

傳統旺季來臨，泰碩第3季合併營收為10.42億元，季增21.96%，營業毛利為2.21億元，季增27.65%，單季合併毛利率為21.27%，季增0.95個百分點，營業淨利為7986萬元，季增71.82%，單季營業淨利率為7.66%，季增2.22個百分點，稅後盈餘為8571萬元，季增32.64%，單季每股盈餘為0.98元。

泰碩前3季合併營收為27.27億元，年減25.27%，營業毛利為5.61億元，年減18.61%，合併毛利率為20.56%，年增1.68個百分點，營業淨利為1.68億元，年減12.26%，稅後盈餘為1.76億元，年減19.89%，每股盈餘為2.02元。

展望第4季，泰碩總經理梁峻興表示，抖音資料中心水冷標案持續出貨，且年底前應該還有一次標案可標，加上車用部分，ADAS有機會放量，預期第4季會比第3季好一些。

隨著伺服器及車用新產品出貨逐步放量，泰碩預估，明年車用產品佔比可望達20%，伺服器產品佔比可望達18%到19%，成為公司明年營運成長主要動能。

信音第3季合併營收為9.45億元，季增7.52%，營業毛利為2.62億元，季增11.47%，單季合併毛利率為27.72%，季增0.98個百分點，營業淨利為8509萬元，季增6.52%，稅後盈餘為5102萬元，季增18.27%，單季每股盈餘為0.44元。

信音前3季合併營收為26.46億元，年減12.34%，營業毛利為7.34億元，年減4.93%，合併毛利率為27.74%，年增2.16個百分點，營業淨利為2.55億元，年減4.36%，稅後盈餘為1.4億元，年減23.31%，每股盈餘為1.2元。

泰碩董事長彭朋煌日前表示，無論是連接器或散熱，產品研發與製造都不脫熱力學及金屬材料學，泰碩擁有散熱專長及比亞迪一線車廠客戶，信音連接器有亞馬遜等美國知名大廠，在客戶、產品及生產製造均有整合互補的效益可以期待。