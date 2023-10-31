未婚女最討厭的一件事，就是不時被親友狂問何時要結婚?有沒有男朋友?大陸四川有一名25歲嫩妹小美，參加了許多場婚禮都被朋友調侃「何時吃你的喜酒?」最後他想出一招妙招回應，她覺得既然經常遭調侃，不如花3天時間為自己準備「葬禮」，先請朋友一起來參加喝酒後說出自己對人生的想法，這個舉動也引起網友關注。

根據陸媒報導，小美表示，自己小時候是鑰匙兒，很少受到家人關心，自己一直處於精神內耗而走不出來，原本半年前和戀愛3年的男友論及婚嫁，卻因為是選距離戀愛而遭到對方父母的反對，兩人秒分手。

小美事後來到成都上班，認識了一群有個性、喜歡搞怪的友人，思想也漸漸開化，因此多次被調侃吃席後，決定搞怪給自己辦葬禮嚇嚇大家。

小美向記者表示，「吃我的婚宴不知道什麽時候，但其他的酒席還是可以的。」她也透露，葬禮當天來了10幾個朋友，自己躺下進行儀式後，朋友們分享了想說的話、對死亡的看法、生活遇到的煩惱等等，隨後大家分別擁抱她。小汪表示，大家本來都覺得此舉太前衛，但她覺得如果能辦完葬禮，治癒分手後的心病也挺好的。

小美認為，能把屬於自己的人生酒席吃完，此生已無遺憾，也可以繼續展開新的人生。消息曝光後，有網友表示「應該是為了跟過去的自己、過去的生活、過去的感情說再見，埋葬過去，重新開始」「能參與一次自己的葬禮然後繼續好好活著，也是一種幸福」。