寶可夢迷有福了！台南市政府31日宣布，將於明年台灣燈會期間的3月9日至10日上午10點至下午6點，舉辦全台首場《Pokémon GO City Safari》活動，屆時不僅在全台南10條「官方路線」可以尋寶，甚至還有機會碰上只在此一活動出現的「坐騎小羊」，以及通常在美國紐約現蹤的「爆炸頭水牛」等寶可夢。市長黃偉哲歡迎全球玩家到台南尋寶、逛街、吃美食。

觀旅局表示，首度在台灣舉辦的《Pokémon GO City Safari 》，遊戲範圍擴及整個台南市，玩家們白天走訪精彩旅遊景點時，即可遇到包括草系阿羅拉椰蛋樹、水系燈籠魚、幽靈系燭光靈、火系火紅不倒翁等多元系列的寶可夢。其中，最令人興奮的是，僅在《Pokémon GO City Safari 》現身的「坐騎小羊」、通常在紐約出現的「爆炸頭水牛」也將會出奇不意地現身，只要夠幸運就能與它們驚喜相逢。

黃偉哲指出，很開心此次活動能邀請到通常在紐約出現的「爆炸頭水牛」現身台南。荷蘭東印度公司1624年來到台南，讓台南與國際貿易接軌，與美國紐約有相似的背景，因此一般出現在紐約的寶可夢能在台南400到訪，別具意義。《Pokémon GO City Safari 》將於台灣燈會期間舉辦，歡迎民眾白天隨著遊戲遊走台南各角落，感受台南的美景，晚上則可專心欣賞台灣燈會傳統與現場工藝燈組作品之美，讓遊客及玩家多待在台南幾天。

Niantic副總裁吳友軒也透過自拍影片說，很榮幸可以代表Niantic到他的故鄉台南，這是第3次與台南市政府合作，為玩家們帶來令人興奮的實體活動。明年適逢台南400，Niantic很高興能夠在這麼棒的城市，以及就這麼有紀念意義的時間點舉辦City Safari，屆時將帶來活動限定的特殊調查，玩家們將與戴著狩獵帽的伊布相遇，體驗嶄新的台南冒險，發現活力滿滿的在地故事。

吳友軒還強調，無論是在地居民還是首次來訪台南，此次活動都將以全新的方式，從歷史地標赤崁樓到美味牛肉湯，帶著大家飽覽這座城市。幸運的話，還有機會遇見首次在台灣出現的異色寶可夢及坐騎寶可夢「坐騎小羊」。

觀旅局長林國華強調，此次在台灣燈會期間舉辦台灣首場《Pokémon GO City Safari 》，將成為吸引玩家的重要焦點，相信不僅僅是台灣的玩家，也能吸引世界各國的玩家造訪。遊戲方經過長期的考察，更希望藉著遊戲的新功能，將每一位玩家帶往台南多處值得探訪的歷史、自然景區，因此也將在台灣首次推出超過10條的《官方路線》，提供給想在台南體驗深度旅遊的玩家們。