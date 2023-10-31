23歲新生代女歌手李芷婷在《聲林之王》、《2019中國好聲音》等節目一戰成名，一舉一動都被外界放大檢視。今（31日）是萬聖節，李芷婷提前扮《航海王》「女竊賊」娜美，辣穿藍綠色比基尼，卻被部分酸民嘲諷不夠豐滿，面對批評，李芷婷發長文回嗆。

李芷婷30日在社群搶先公開萬聖節裝扮，她今年選擇cos《航海王》著名角色娜美，戴上橘紅色的長假髮，身穿藍綠色比基尼，露出渾圓美胸和腹部紋身，相當火辣，李芷婷也在文中靦腆地寫下：「第一次扮娜美，獻給你們（super shyyyy）Happy Halloween.」

網友見狀，紛紛誇讚：「有有有！是娜美」、「很辣了」、「跟動漫的娜美一樣漂亮」、「二次元的就不說了，腰身引人犯罪」、「很會唱歌的娜美」，但也有黑粉開酸「胸小」、「AA」等，嫌棄李芷婷的上圍不夠豐滿。

對此，李芷婷在threads發文反擊酸民：「不論男女，尊重彼此身體不是應該最基本的嗎？不要把口出惡言還自以為幽默。」她進一步指出，很高興爸媽給予胸小的身體，但很多男網友用不尊重的態度評論，讓她覺得超沒禮貌，認為部分女性視胸小為恥辱、盲目追求胸大，就是這些酸民間接造成。

李芷婷反擊酸民。（圖／IG@zhiting_li）

李芷婷回憶，以前媽媽告訴她不要穿比基尼，因為胸部小別人可能覺得不好看，但李芷婷不這麼認為，霸氣地表示：「說真的，通通乾你們P事，我想穿什麼扮什麼是我的自由，我想怎麼穿搭也是我的自由，尊重兩個字銘記在心吧，難道你今天穿棉褲看不出下面有一包，我就要笑你小雞雞嗎？」

李芷婷指出，每次發這種文章，都會被人說走心、不要管這種評論等，但她表示出道多年已對酸言酸語免疫，「但想到其他女孩子有可能會因為這些評論，開始自卑到不接納自己，就替他們感到惋惜」，李芷婷認為一句話的力量強大，無心之舉可能造成別人的傷害，呼籲無聊網友別多管閒事，尤其是關於外貌，不喜歡就滑走，沒必要當鍵盤俠。

李芷婷希望大家能彼此尊重。（圖／IG@zhiting_li）

此外，李芷婷也看不慣有些人常無意識把自身價值觀套用到別人身上，若不符合期待就生氣，她認為大家都是獨立的個體，「省點力氣把精力放在如何充實自己不是比較好，不要忘記他是他，你是你。」