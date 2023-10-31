地瓜葉是常見蔬菜，因為營養美味又便宜，有「平民蔬菜王」的美譽。事實上，地瓜葉對健康的益處備受許多醫師、營養師所推崇，它不僅可護眼、顧血壓和血糖，還能改善消化功能，並幫助凝血。更有醫師提到，其最特別的是含有葉酸，除了是備孕女性需補充的重要營養素外，還有預防心血管疾病的作用。

地瓜葉可說是營養價值非常高的蔬菜，五股翔展診所院長傅裕翔就分享，其富含維生素A，若體內缺乏此營養素，可能會導致夜盲症；且還含有葉黃素與玉米黃素，能保護眼睛細胞，減少藍光對眼睛的傷害。

除此，傅裕翔說，地瓜葉還含有豐富的維生素K及植化素，前者有助於穩定血壓；後者則可幫助維持血糖恆定。而維生素K也有促進凝血作用，可減緩女性經期前的不適症狀。

另外，地瓜葉也富含膳食纖維，有助於促進腸道健康和改善消化功能。傅裕翔說明，膳食纖維還能增加飽腹感，有助減少進食量和維持健康體重。

不僅如此，台北中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄提到，地瓜葉富含許多營養，但最特別的是含有葉酸。她指出，除了是備孕女性需補充的重要營養素外，很多人不知道的是，它還有預防心血管疾病的好處。

陳欣湄說明，當心血管發炎時，會造成血液中的同半胱胺酸數值升高，此數值過高即代表血管發炎較嚴重，而葉酸則有能讓此指數下降的重要作用。

談及食用地瓜葉的方式，台大生物產業學系老師洪泰雄建議，可和牛肉搭配食用，有助加強鐵質吸收。他表示，貧血是許多人都有的問題，而每100公克的地瓜葉，鐵含量就有1.5毫克，加上草酸含量很低，不會抑制人體吸收。因此，吃素者不妨可藉由吃地瓜葉來補鐵。但值得注意的是，由於地瓜葉高鉀，腎病患者得多加留意，避免飲生汁。

至於地瓜葉該如何選購及保存？根據台灣癌症基金會資料顯示，選購時可從葉面及葉梗判斷，葉形完整、葉面大、顏色青綠；葉梗呈青綠色、不硬有彈性，這樣口感吃起來才會細嫩又順口。而購買回來的地瓜葉易老，所以可先將葉面取下、去除枯黃部分後，再以廚房紙巾包裹冷藏保存即可。