日本最初的壽司大小和飯糰差不多，為方便民眾食用才改良成現在的一口壽司，一盤放2貫和日本堅持的對稱美學有關，他們喜歡對稱的美感，給人平衡、穩定、和諧的感覺，因此所有老式傳統建築，包括寺廟、神社等都是採對稱設計。

據《台灣好新聞》報導，手握壽司起源於江戶時代，當時的份量比現在壽司多一倍，大小就像飯糰，許多人認為不方便食用，加上食材會掉得滿桌都是，有失用餐禮儀，當時一間壽司店業者將手握壽司改良變為一口可食用的壽司，卻又怕客人覺得份量變少，才會一盤給2個，進而演變成今日看到的壽司。

至於為何會一盤都是2貫，很少有3或4個，這與日本人的美學有關，日本人認為對稱代表平衡、穩定、和諧，從日本的建築也可見，許多寺廟、神社和傳統建築也都採對稱設計。

當初的壽司店老闆也是秉持對稱的原則，將其帶入壽司中，因此不論是握壽司、卷壽司等，都是一盤兩貫。