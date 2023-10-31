前高雄市長韓國瑜日前在造勢場合分享一個猶太兄弟的真實故事，內容提到有關趨吉避凶的選擇，然而前少將于北辰聽完後直喊「「當場吐血」、「聽不懂」。對此，資深媒體人謝寒冰拿春秋故事「趙氏孤兒」解釋韓國瑜的說法，並怒轟于北辰連道理都分不清。

韓國瑜21日表示，在二戰之前，有一對猶太兄弟在波蘭經營糖果業，生意相當好，但碰到當時納粹德國要進入波蘭，弟弟跟哥哥說要趕快走，因納粹對猶太人有很深的敵意。但哥哥說不用，「生意賺了很多錢，不能走，交稅就好了，絕對不會有事。」結果弟弟最後跑到了美國存活下來，並於二戰結束後，前往集中營幫哥哥收屍。

然而針對韓國瑜的故事，于北辰在《94要客訴》節目中抨擊，聽不懂意思，若是兄弟2人都落跑，那沒有人會死，但連收屍的機會都沒有。于更怒轟，他聽完韓國瑜的比喻之後「當場吐血！」並強調自己永遠跟土地、人民與國格站在一起，最後還稱，「苟安的事，人不要做」。

不過資深媒體人謝寒冰卻有不同意見，他今（31）日在臉書發文分析，韓國瑜猶太兄弟的故事，被于北辰批為「苟安」。並用著名的「趙氏孤兒」典故解釋，「君任其難、我任其易」，活下來報仇雪恨復興家業難，一死反倒容易，趨吉避凶跟苟安都分不清。謝最後批評，「能幹到將軍真是奇葩。」