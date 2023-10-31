街口投信表示，儘管近期美債殖利率受到期限溢價的影響而呈結構性上移，但伴隨聯準會本波升息循環逼近尾聲，殖利率觸頂回落的循環性現象卻可以期待。回顧1990年以來美債殖利率觸頂回落後的股市表現，台股1個月後、2個月後、3個月後的平均累計報酬率分別為4.2%、1.5%、3.6%，意味殖利率觸頂回落有利市場資金回流股市。

台積電10/19最新法說已定調，產業庫存調整已達尾聲並迎來早期復甦跡象，同時也預期本次企業財報在超過2/3科技族群營收達成率表現優異下，加上匯兌收益挹注，應可望迎來正面驚喜，而企業展望則在庫存去化順利且2024~2025年將迎來AI伺服器與AI PC換機潮，配合總體經濟並未往惡化方向發展下，街口投信認為，本波自去年下半年開始的獲利下修潮可望接近尾聲並迎來新一波的獲利上修循環，最終支撐台股中長期回歸多頭表現。

目前不利短線多頭的因子包括：一、外資10月仍然站在賣方，新台幣匯價貶破32.4元。二、台股雖然未跌破「萬六」，但5日線守得辛苦，更遑論站回10日線、月線和季線。三、Q3財報好壞兩極，恐將影響進場意願。