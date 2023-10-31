周二香港恆生綜合指數早盤跌176點或1%，為17230點。國企股(H股)跌1.2%。科技指數跌1.8%。

主要網路科技股下跌，騰訊跌0.9%，阿里巴巴跌1.4%，美團跌1.3%。

聯想和百度明顯走低，分別低開4.1%和3%。

比亞迪電子周一公布前三季淨利增加逾1倍，目前股價仍大跌6.7%，報33.8港元。

汽車類股跌2.4%。零跑跌7.9%，蔚來跌4.1%，理想跌3.2%。

《電纜股》華新11月部分不銹鋼盤價降價　
《光電股》中光電Q3每股盈餘1.2元 Q4兩大產品線雙衰退
《半導體》創意2024年營運看俏 外資升評、上看1715
#1% #聯想 #比亞迪電子 #低開 #17