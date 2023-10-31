周二香港恆生綜合指數早盤跌176點或1%，為17230點。國企股(H股)跌1.2%。科技指數跌1.8%。
主要網路科技股下跌，騰訊跌0.9%，阿里巴巴跌1.4%，美團跌1.3%。
聯想和百度明顯走低，分別低開4.1%和3%。
比亞迪電子周一公布前三季淨利增加逾1倍，目前股價仍大跌6.7%，報33.8港元。
汽車類股跌2.4%。零跑跌7.9%，蔚來跌4.1%，理想跌3.2%。
聯準會議息前夕，美十年債息上升，費半指數周一收跌。港股低開68點。
周二香港恆生綜合指數早盤跌176點或1%，為17230點。國企股(H股)跌1.2%。科技指數跌1.8%。
主要網路科技股下跌，騰訊跌0.9%，阿里巴巴跌1.4%，美團跌1.3%。
聯想和百度明顯走低，分別低開4.1%和3%。
比亞迪電子周一公布前三季淨利增加逾1倍，目前股價仍大跌6.7%，報33.8港元。
汽車類股跌2.4%。零跑跌7.9%，蔚來跌4.1%，理想跌3.2%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。