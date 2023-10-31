蘋果舉行第二場秋季發表會，以「Scary Fast（快得可怕）」為主題公開全新M3系列晶片，以及新款14吋、16吋MacBook Pro與M3版24吋iMac新品，目前蘋果官網都能查看新品規格與售價，但詳細開賣日期仍有待官方進一步公告。

MacBook Pro升級，太空黑顏色受到矚目。（圖／蘋果官網）

MacBook Pro全新升級

全新M3系列依照等級分為M3、M3 Pro與M3 Max版本，14吋MacBook Pro可選擇M3、M3 Pro或M3 Max版，16吋MacBook Pro則可選擇M3 Pro或M3 Max版本。

值得一提的是，過往MacBook系列都以銀色為主要顏色，但這次在14吋、16吋的M3 Pro和M3 Max機型提供全新「太空黑」顏色，搭配金屬外觀相當有質感，14吋價格依晶片分級為54,900元起、69,900元起及105,900元起；16吋依照晶片分級價格為84,900元起與114,900元起。

規格方面，MacBook Pro全系列均搭配Liquid Retina XDR顯示器，得以讓SDR內容亮度提高20%，並內建1080P相機、沉浸式6揚聲器音響系統，以及多樣連接功能，續航力最長可達22小時。

MacBook Pro升級，太空黑顏色受到矚目。（圖／蘋果官網）

升級後的iMac重返果粉視野。（圖／蘋果官網）

iMac強勢升級登場

新款24吋iMac新機具備24吋4.5K Retina顯示器，厚度僅11.5公釐，並搭載1130萬像素、P3廣色域、超過10億種顏色，以及500尼特亮度，還能額外選購搭配Touch ID的巧控鍵盤。

蘋果官方也提到，24吋iMac搭載M3晶片，速度比M1版的iMac速度快2倍，也比Intel晶片版本的27吋iMac快2.5倍、比21.5吋機型快4倍，更重要的是，該款有7種顏色，包括藍色、綠色、粉紅色、銀色、黃色、橙色及紫色供消費者選擇。

M3版24吋iMac分成8核心GPU版本與10核心GPU版本，8核心版本定價4萬4900元起，有綠色、粉紅色、藍色和銀色可供選擇，規格為8核心CPU、8GB記憶體、256GB SSD、2個Thunderbolt連接埠、巧控鍵盤和巧控滑鼠。

10核心GPU版本則是5萬900元起，有7色可選擇，規格為8核心CPU、8 GB記憶體、256GB SSD、2個Thunderbolt 連接埠、2個額外的USB 3連接埠、含Touch ID的巧控鍵盤、巧控滑鼠和Gigabit乙太網路埠。