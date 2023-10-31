百萬YouTuber Joeman（九妹），擁有254萬訂閱，並以開箱系列與對決單元受到觀眾喜愛，先前他因曬出與南韓啦啦隊女神李多慧同框比心的合照，羨煞不少粉絲，如今他釋出當天拍攝的影片，片中他還開箱「樂天女孩」休息室，與啦啦隊女孩們近距離的接觸，再度讓許多觀眾羨慕。

Joeman日前上傳最新對決單元影片，以「52500元的奢華棒球場對決200元的平價棒球場」為題，開箱樂天桃園球場野、R區、尊猿席等座位；此外，片中他在啦啦隊成員琳妲的帶領下，去到樂天女孩的休息室，Joeman表示，光是在走廊上就可以感受到女性荷爾蒙流動，而他也緊張到講話結巴、直冒冷汗。

首先，他來到學姐們組成的「花花班」，一進門巫苡萱便替他擦汗，琳妲也作勢替他搽上口紅，讓他忍不住嗨喊：「活著真好」，隨後他到李多慧等學妹的休息室「星星班」，他向李多慧表示，自己經常看她跳舞及YouTube的影片，因此相當期待李多慧在球場上的表現。

事實上，Joeman曾在IG發出與李多慧一起比心的合照，李多慧更親自到他的貼文留言：「見到你很高興」，不過照片曝光之後有網友表示：「其實她不是要邀請比愛心，只是把愛心放在臉頰」，事後Joeman重看影片發現確實是自己誤會了，讓他心碎傻眼。