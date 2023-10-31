Never seen a first pitch he didn't like! #GoAndTakelt pic.twitter.com/SH5Z1p4ytM — Texas Rangers (@Rangers) October 31, 2023

世界大賽G3來到亞利桑那響尾蛇的主場，遊騎兵先發投手薛爾瑟（Max Scherzer）3局無失分，但因背部緊繃提前退場。遊騎兵猛將西曼（Marcus Semien）第3局安打得分，席格（Corey Seager）緊接著補上兩分炮，早早取得領先。遊騎兵終場3比1獲勝，取得2勝1負領先。

響尾蛇湯米芬姆（Tommy Pham）第2局擊出安打，二壘跑者沃克（Christian Walker）試圖衝本壘，沒想到遊騎兵右外野手賈西亞（Adolis Garcia）直傳本壘成功，觸殺出局！後面湯瑪斯（Alek Thomas）強襲球打中薛爾瑟背部，球彈到三壘手賈許楊（Josh Jung）的方向，賈許楊撿球急傳一壘結束該半局，這是精采的守備，但可能弄傷薛爾瑟的背。

薛爾瑟第4局發現背部緊繃無法繼續投，葛瑞（Jon Gray）接手3局也沒有掉分。響尾蛇菜鳥投手法特（Brandon Pfaadt）主投5.1局被敲4安、失3分表現尚可，因薛爾瑟早退，這場「小蝦米鬥大鯨魚」的戲碼未能演完。

遊騎兵左投查普曼（Aroldis Chapman）第8局登板被連續安打失1分，他三振掉卡洛（Corbin Carroll）再以雙殺脫困，響尾蛇對雙殺提出挑戰失敗。9局下雷克勒（Jose Leclerc）登板關門守住勝利，這是他季後賽第4度救援成功。