民進黨高舉言論自由大旗，如今卻黨同伐異，不僅陳情被限縮，在網路上有不同意見，也不時遭綠營網軍、側翼出征。前立法院長王金平31日出席中道高峰會，談起「廉明政道」，痛批蔡政府民主、清廉、新聞自由都沒有了，更講重話批，蔡政府，一方面用國家資源豢養網軍，打擊監督輿論；另一方以反認知作戰之名，濫用法令修法限制人民言論自由，「一再印證司法為政治服務，司法改革淪為笑話，轉型正義只是整肅政敵，打壓異己的合理化手段。」

王金平今上午出席第二屆中道高峰會，上台致詞時談到，今天所提的主題是「廉明政道與清淨輿論」，是在民進黨政府即將卸任，2024大選前夕，最貼近社會氛圍的主題。

王說，面對卸任，蔡英文總統未完成的答卷非常多，首先是民主沒有了；再次是清廉沒有了；其三是新聞自由沒有了。蔡政府的施政的確令人遺憾。當民主埋葬了民主；廉明不再是政道的最低要求，輿論形成一言堂，台灣最美的風景不再是人。

王金平痛批，民進黨總是黨同伐異，善變雙標，再以冠冕堂皇的藉口自圓其說，在野時說一套天花亂墜；執政後又做一套，做得「阿里不達」。多數人民認為，從轉型正義、軍公教年改、司法改革、清算國民黨產，成立無數個不受委員監督的委員會黑機關，安插親信坐領高薪，擋疫苗、護萊豬、禁核食、搞霸凌、大停電、挺抄襲，蔡政府的能源政策、居住正義也都跳票。

王接著說，民進黨在野時喊得震天價響的黨政軍退出媒體，執政後卻將政治髒手伸進媒體，NCC聊備一格，淪為政治打手。蔡政府一再印證司法為政治服務，司法改革淪為笑話，轉型正義只是整肅政敵，打壓異己的合理化手段。

王金平痛批，完全執政的民進黨，一連串違憲亂政的脫序作為，悖離人心，公信力破產，讓社會內耗空轉，民進黨領導的國家，前途迷惘，這是絕對權力絕對腐敗。言論與集會結社自由，原是民主憲政體制下，對掌權者監督制衡的最後防線，但是蔡政府，一方面用國家資源豢養網軍，打擊監督輿論，另一方以反認知作戰之名，濫用法令修法限制人民言論自由，製造寒蟬效應，不僅如此還用黨政掌控媒體的手段，進行大內宣、大外宣。

王金平呼籲，政道必須嚴明，輿論必須，唯有恪守中道，才能夠廉能，言論必須允執厥中，方可輕透淨白，現在把當今政府背離中道的兩大問題提到峰會討論，集思廣益，結果一定能喚起社會覺醒。