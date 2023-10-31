KPMG稅務投資部China Practice執業會計師劉中惠指出，2024年是從2019年數起的第六年，可以想見，將出現外籍人員離境「坐月子」的高峰期，尤其台幹通常會於農曆年節前後安排返台，一方面休假，一方面避免2025年全球所得都需在大陸繳納個人所得稅的狀況發生。

KPMG稅務投資部China Practice協理任之恒說明，新版個稅規定，在大陸境內有住所，或一個納稅年度累積在陸居住累計滿183天的個人，為稅務居民，需就其全球所得在陸繳納個人所得稅。

不過，亦有延續並簡化舊法關於無住所個人於境外所得課稅的豁免條款。只要在陸居住滿183天之情形不滿六年，包括期間有一年單次離境超過30天者，即「坐月子條款」，即便屬稅務居民，但仍可就境外所支付的境外來源所得豁免繳納個人所得稅。

此外，34號公告明定，不論新法執行前有否符合相關要件，均由2019年開始重新起算，亦即，針對無住所之個人，2019至2024年境外所得都可豁免課徵。

劉中惠提醒，前述豁免條款不適用於個人在大陸已經構成「住所」的情形，但「住所」係指因戶籍、家庭、經濟利益關係而在大陸境內習慣性居住，不等同物質意義上的「住房」，故，台人即使在境內購買住房，也不一定會直接被認定為境內有住所的個人。

此外，境內、外所得的認定亦應留意，薪資所得仍以實際工作地點判斷，對於在大陸子公司工作所取得的薪資，不論是在當地領取或台灣總部給付，均屬「境內所得」，不在豁免範圍。