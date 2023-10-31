許智洋分析，中國通過增發國債及中央預算調整，今年第四季將增發國債1兆人民幣，財政赤字由3.88兆增至4.88兆人民幣，資金將透過轉移支付至地方，用於災後恢復重建及彌補防災等建設項目，預期相關財政刺激或於今年第四季開始拉抬經濟成長，外資估算1兆人民幣規模將可提升經濟成長0.4％；此外，這次中央罕見追加財政赤字、習近平傳赴人行視察等，均凸顯高層關注中國經濟穩定且願意採取更加靈活方式，有助於提振市場信心。