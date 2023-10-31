許智洋分析，中國通過增發國債及中央預算調整，今年第四季將增發國債1兆人民幣，財政赤字由3.88兆增至4.88兆人民幣，資金將透過轉移支付至地方，用於災後恢復重建及彌補防災等建設項目，預期相關財政刺激或於今年第四季開始拉抬經濟成長，外資估算1兆人民幣規模將可提升經濟成長0.4％；此外，這次中央罕見追加財政赤字、習近平傳赴人行視察等，均凸顯高層關注中國經濟穩定且願意採取更加靈活方式，有助於提振市場信心。
大陸救市拉經濟 投資信心可望提振
上周滬深300指數一度跌破去年3,500點低點後反彈，整周上漲1.5％，PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，「國家隊」中央匯金繼增持四大行後，上周一再度出手，買入交易型開放式指數基金ETF，此前中央匯金增持四大行，並表示擬在未來6個月內繼續增持，回顧2015年股市大幅震盪之際，中央匯金曾入市救市，耗資200億元增持四大行，並在市場大買ETF。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。