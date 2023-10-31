藍白政黨協商！推「第三波民主改革」 賴清德批「一字」酸爆

藍白合10月30日進入政黨協商，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲昨共同說明4點結論，民進黨總統參選人、副總統賴清德今受訪時指出，藍白之所以談合，是因為兩者都不是台灣的主流民意，昨天所謂共識，他的評價只有一個字「空」，不影響他後續選舉活動。

桃園市機師職業工會今主辦「國際星空聯盟飛行員協會ASAP執行理事會議」，賴清德應邀前往參加開幕典禮並致詞。賴接受媒體訪問時，被問到怎樣看藍白合作，他表示選舉以來，社會都看得出藍白的企圖，之所以要談合，是因為不管藍或白都不是台灣主流民意，更像聯合次要敵人打擊主要敵人，對於昨日所謂的共識，他只有一個字「空」，對他後續競選活動不會有影響。

對於柯文哲日前批評農業部前部長陳吉仲開辦農民保險「大撒幣」，賴清德反擊，柯沒有講話，大家還不知道他對國政完全不了解，竟然把農民保險跟農業保險混為一談，由此可看出柯文哲對農民不關心、對農業也不支持。

賴接著說，從柯文哲的口吻來看，他是要取消農保嗎？還是要取消農業保險？柯需要跟社會大眾說明清楚。

被問到民眾黨的不分區立委名單中疑似有共產黨員，賴清德說，既然柯文哲要提名徐春鶯女士作為不分區立委，面對社會大眾質疑，柯有責任對外說明。