2024總統大選將至，最新民調顯示，若民進黨總統參選人賴清德與國民黨總統參選人侯友宜PK，賴以36.7％支持度領先27.7％的侯友宜；若賴與民眾黨總統參選人柯文哲PK，賴則以36.2％支持度小幅領先柯文哲的34.7％。對此，銘傳大學廣播電視學系專任副教授兼系主任杜聖聰認為，就算「藍白合」到極點，還是少了2％，因過程中一定有「賭氣不投或轉投其他人」的耗損。

據《鋒燦傳媒》今（31）日公布的最新民調顯示，若在野陣營成功整合，只推出一名代表對決賴清德時，若賴、侯兩人參選，賴清德獲得36.7％選民支持，侯友宜則獲得27.7％選民支持；賴、柯兩人參選時，賴獲得36.2％的選民支持，柯則獲得34.7％選民支持。

對此，杜聖聰今在臉書指出，藍白合一定會有助力，但在過程中也一定會有「賭氣不投或轉投其他人」的耗損。這情形像物理學講的兩個合力相加，除非方向完全一致，否則相加一定會造成耗損，耗損的誤差則與雙方意向高度相關。

杜聖聰直言，認為柯文哲根本是「空手套白狼」的藍營選民，和討厭藍綠兩黨到極點的20-30歲，非藍非綠的青年選民，兩者會為了「反對民進黨」，可以產生一致性的合力？

針對這番言論，有網友則回文認為，該份民調不是藍白合，而是有黨、有人退選不玩了，剩下的變成一對一PK，「更何況這樣問也不是藍白合到了極點」。

該調查由鋒燦傳媒股份有限公司規劃，並由台大政治系張佑宗教授協助問卷設計與調查顧問諮詢。該次調查電話訪問調查完成1,211份有效樣本，網路調查完成1,200份有效樣本，合計共完成2,411份有效樣本。在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.0%，並依內政部最新人口統計資料進行性別、年齡層、地區別、教育程度加權推估，以符合母體結構。經費來源為鋒燦傳媒股份有限公司。

調查方法則採用「混合模式」（mixed mode）方法，結合電話訪問與網路調查。電話訪問調查抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，依分層比例抽樣加尾數四碼隨機方式抽樣； 網路調查依據縣市別、性別特性所需之目標樣本數，從網路調查平台會員資料庫內，以隨機抽選符合條件之會員邀請填寫問卷。