更生人服刑結束後重回社會，經常得面對外界異樣眼光，找工作更是難上加難，因攜帶毒品服刑17年的「文山」也曾遭遇此情況，所幸勞動力發展署中彰投分署員林就業中心多次協助他調整工作環境、持續推介工作，讓他有收入且能累積經驗，今年3月成功創業並獲承攬雲林六輕清運工程。

因攜帶毒品入監服刑達17年的「文山」（化名），出獄後已經是中高齡，年齡限制與過去經歷讓他找工作相當困難，所幸二水就服台就服員了解他的困境，多次協助文山調整工作環境，還連續為他開立4張介紹卡推介工作，讓文山能有收入，累積實力。

今年3月，文山決定成立1間小型企業社，專門承攬雲林六輕相關辦公家具搬運、清潔或拆卸工程，他特別感謝中彰投分署1年10個月的陪伴與協助，並決定回饋過去曾幫助他的人，連續錄取二水就服台推薦的4名求職者，且公司內12名員工都是更生人，他說，因為知道復歸社會有多難，過去受人幫助，現在希望當幫助別人的人。

為協助曾施用毒品者重返職場，勞動部推動「施用毒品者就業服務計畫」， 員林就業中心主任張克弘說，就服台面對求職民眾的不同際遇與需求，可適時調整職業目標，幫助他們減少摸索時間；就業中心也積極開發對更生人友善的廠商，盼用專業服務幫助更生人重回社會並建立信心與工作價值觀。

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