那些屬於你我的誠品回憶

﻿2006年開幕的信義誠品，即將在今年底熄燈，讓許多愛書人非常不捨。自2020年6月接手敦南誠品成為第二家誠品24小時書店，用書香陪伴無數人走過漫漫時光，信義誠品提供的不只是一個買書、看書的環境，更有你我生命中童年、青春、成長的各種深刻記憶。

信義誠品即將於今年的平安夜（12/24）熄燈，許多誠品人的回憶也將隨之落幕。為了紀念那些美好的日子，誠品也特別和資深作詞人施立、金曲製作人陳建騏和金曲創作鬼才李浩瑋等人合作，推出歌曲〈在一切終將消逝以前〉，透過音樂傳唱18年來的雋永回憶。

有著音樂館、咖啡廳、美食街、展演空間和文創商品的信義誠品，讓來到這裡的人能夠在「書與非書之間」盡情徜徉，走進每一個故事之中。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網友逛信義誠品時必做的十件事，快來看看大家除了買書看書外，最喜歡在這裡做什麼吧！信義誠品熄燈後，這些特別的回憶也將延續到下一間24小時書店松菸誠品，將這些美好篇章繼續寫下去。

NO. 1 喝咖啡、享受下午茶

來到信義誠品，除了徜徉書海之間，許多人也喜歡在這裡來上一杯咖啡，或是給自己一個悠閒的午茶時光，享受茶香、咖啡香與書香的共舞。在信義誠品的eslite café中，從上午10點到午夜0時都提供各式飲品和精緻小點，陪伴讀者度過閱讀時光。

從早開到晚的咖啡店，讓許多熱愛書本的文青們在文字的海洋中有了停泊靠岸的地方，不少人都會在閱讀之餘來上一杯咖啡，稍事休息後再走入下一個故事之中，「eslite café是坐下來宵夜及翻閱新購書籍的好地點」、「逛書店累了，好好休息一下」。

NO. 2 參加講座、簽書會

對於愛書人而言，參加喜歡的作家所舉辦的簽書會，或是聽一場自己有興趣的主題講座，都是在閱讀的路上不可或缺的重要行程。曾經舉辦過無數場簽書會和講座的信義誠品，也承載著許多人的回憶。

喜歡看書的人一定多多少少都曾為了自己崇拜的作家或是喜歡的文學作品特地前往信義誠品，在一兩個小時簽書會或講座活動中，讓思緒和想像跟著作家及講者的話語恣意翱翔，和其他有著同樣愛好的人共享一場文學盛宴，「當年高中從新竹北上參加喜歡的作家的新書發表會，被他的話感動」。

NO. 3 IG踩點拍照打卡

在信義誠品中，除了各式各樣超好拍的空間外，也時不時會出現各種期間限定的裝置藝術，不只提供了豐富的文學世界，更成為潮流文青們的打卡聖地。來到這裡拍上一張美美的照片，發在社群上不只好看，還能夠彰顯質感與品味。

過去信義誠品就曾在聖誕節期間擺上8公尺高的ART-ZOO布朗熊，樂高LEGO也曾經配合情人節而在信義誠品設立「LEGO Botanical Cafe」快閃店，以及「樂高花園」，超美的樂高花牆吸引許多人前往拍照，「超美超喜歡」、「一定要去拍」、「樂高花真的超級可愛」。

NO. 4 逛美食街填飽肚子

喜歡看書的人常常在書店一待就是一整天，在信義誠品耗掉一整個假日也是許多人的共同回憶之一。為了看書從早待到晚，不少人也會因此選擇直接在裡面的美食街用餐，成為另類的誠品體驗。

選擇多樣的美食街就開在書店樓下，有著各式各樣的美味的餐點和輕食，看書看累的時候隨時都可以前去填飽肚子，不同美食的滋味和文字一起被放進記憶中，成為閱讀時光重要的一環，「地下街有很多美食」、「有時候會特地走到地下一樓吃小南門豆花或麥當勞」。

NO. 5 到音樂館聽音樂

在信義誠品，除了書本和文字外，許多人也喜歡沉浸在音樂世界中，透過另一種形式閱讀。在誠品音樂館中，有著各式各樣的專輯、黑膠唱片，也設有播放器及耳機供人試聽、欣賞不同的音樂，對於喜歡聽音樂的人來說，這裡提供了一個絕佳的聆賞環境。

信義誠品舉辦的「信義不打烊黑膠市集」，更是吸引許多黑膠迷，在深夜時分享受自己喜歡的音樂，是許多人的共同回憶，「音樂館除了流行樂、電影曲目的CD外，還有很多的黑膠唱片！是黑膠迷的聖地」。

NO. 6 參加藝文展演活動

除了書本之外，各式各樣的藝文展演也是文青們的最愛。不只有書展，信義誠品也時常舉辦各種展覽或表演，像是畫展、藝術展、文創展，或是舞臺劇、音樂劇等等，位在6樓的展演廳時常有豐富的藝文活動。

多樣的展演，帶給人另一種感官體驗，在文字之外的世界激發出不的靈感，讓人在閱讀時能夠帶有更加美好的想像。在信義誠品看展、看表演，也是許多人難以忘卻的特別回憶，「每次的文具展策展的企畫都讓人耳目一新」、「真的是一個很棒的文化空間」。

NO. 7 挑選節日、表達心意的禮物

信義誠品中除了海量的書籍，更有各式各樣適合送禮的精緻商品。凡舉飾品、香氛、保養品、包包、服飾、香水、皮件，在這裡都能夠找到，也有許多精緻的糕點、巧克力、咖啡、茶葉等等，在這裡一定挑得到能傳達自己心意的禮物。

對許多人而言，逛街、挑禮物也是在信義誠品特別的回憶，尤其喜歡看書的人更是常常在此購買想要送人的禮品，「東西很多，可以逛一整個下午」、「有很多不同的櫃位」、「越來越多樣性的書店」、「有很多點心、伴手禮，琳瑯滿目」。

NO. 8 欣賞或購買文創商品

各式各樣的文具、文創商品，也是信義誠品的一大特色。風格文具館種類繁多的商品讓文具、手作迷們一踏入這裡就失心瘋，就算不購物，在店內走走逛逛，欣賞各種可愛又充滿創意的文創產品，也讓人覺得非常療癒。

除此之外，每年都會舉辦的「理想的文具」，是文具迷們一年一度的盛事，許多人都期待著這場年度文具大展，準備好錢包在各式各樣的文創商品上大灑幣，「多樣文創品文具，值得一逛」、「最喜歡文具店裡面的明信片區，綁放整齊，整體看起來非常療癒」。

NO. 9 遛小孩放電

誠品不只是文青專屬，其實也是遛小孩放風的好地方。許多家長會帶著自己的的小孩到信義誠品的兒童館，不管是看繪本、看小說還是聽人說故事，都能夠很好地吸引孩子的注意力，也能夠從小培養閱讀習慣。

除了兒童館的書本外，信義誠品中的「TOY WORLD」更是有各式各樣新奇好玩的玩具，能夠瞬間抓住孩子的目光，是帶小孩放電的好去處，「帶小孩買東西，逛街看書的好地方」、「5F小朋友的東西，超好玩的」、「兒童世界有販賣益智桌遊，孩子買到了Flip Uno，很高興」。

NO. 10 情侶約會逛街

和伴侶來場文青約會，也是許多人在信義誠品的回憶之一。除了一起看書外，在這裡還有各式各樣的商品櫃位，也有手作教室可以體驗，肚子餓了的話還能到咖啡廳喝下午茶、在地下美食街享用餐點，可以說是約會的絕佳地點。

除了應有盡有的空間外，信義誠品提供更多的是充滿文藝氣息的浪漫氛圍，24小時不打烊讓人約會到深夜都沒有問題，很多人都和自己的伴侶在這裡留下了深刻的美好回憶，「跟男友第一次約會、告白都剛好是在這裡」、「如果對方喜歡看書，一起去誠品分享彼此喜歡的書還不錯」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年08月21日至2023年08月20日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『逛信義誠品必做的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統