全球電動車市場已逐步從藍海步入淘汰賽，連龍頭廠特斯拉獲利率也低於預期，美國財經媒體報導，電動車熱潮開始陷入困境，尚未獲利的製造商包括Rivian、Lucid和VinFast Auto，股價都面臨下修的壓力。

報導指出，市場開始對電動車需求產生疑慮，特斯拉今年第3季汽車銷售收入185億美元低於預期，整車毛利率更下滑至15.74%，創2017年第3季以來最低，衝擊特斯拉股價自10月18日公布業績以來下跌14%，Rivian及Lucid下跌超過10%，同期間標普500指數僅小跌 4.4%。

報導分析，特斯拉今年早些時候為了提振需求大幅降價，隨後引發電動車價格戰，其他製造商紛紛效仿降價，一些汽車製造商的獲利能力因此被侵蝕，對陷入虧損的汽車製造商來說更是雪上加霜。DataTrek Research 創辦人Nicholas Colas示警，電動車最初的需求熱潮似乎已經結束。

報導認為，Rivian和Lucid的產品定價都低於製造成本，加上不具備規模優勢以及需求疲軟，公司至今尚未獲利，股價仍有進一步下跌空間，至於最新市場寵兒VinFast Auto股價同樣有下修疑慮。