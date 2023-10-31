港星尹天照1998年以魔幻劇集《我和殭屍有個約會》聲名大噪，不只拿下視帝，還穩坐亞視一哥寶座，不過他2011年為了照顧罹患血癌的太太而淡出演藝圈，收入一度歸零，隨著妻子身體逐漸轉好，尹天照重新回到螢光幕，最近他難得曬出自拍照，他竟容貌如昔，被粉絲大讚超年輕。

尹天照是主持兒童節目出身，之後把演藝重心轉往戲劇，拍了多部戲，但都沒有順利走紅，直到1998年演出《我和殭屍有個約會》飾演吸血殭屍才聲名大噪，尹天照不只拿下視帝，還穩坐亞視一哥寶座，他更成為了天師專業戶，在多齣劇集及電影男主角。

不過他2011年為了照顧罹患血癌的太太，加上他飽受類風濕痛症所苦，而淡出演藝圈，收入一度歸零。所幸太太身體逐漸轉好，尹天照重新回到螢光幕談到自己的近況，透露已有20年沒有在香港拍戲了，主要在大陸工作。他表示自己已在廣州購買了一層樓，並將在未來搬該地居住。選擇廣州的原因是因為有很多朋友在那裡。

近日有網友在社群平台小紅書上曬出跑步時偶遇尹天照，發現他容貌幾乎沒變超凍齡，還大讚他友善親民，更希望他可以再拍《我和殭屍有個約會》。他也於10月初曬出在海港旁的自拍照比讚，慶祝國慶快樂，氣色精神十分好。