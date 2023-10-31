這場線上新品發表會主要針對專業用戶，如設計師、音樂家和軟體開發人員。在整場活動中，蘋果高層將採用自家新晶片的新款MacBook和iMac電腦與採用英特爾晶片的舊款蘋果電腦進行對照比較，稱客戶升級到新款電腦後就會注意到速度上的差異。

在美國，14吋MacBook Pro筆電價格自1,599美元起跳，16吋版本價格自2,499美元起跳。採用M3系列晶片的新款iMac桌機價格自1,299美元起跳。這些新品當中，有些在下周就能供貨，有些則要等到11月晚些時候才會出貨。

蘋果為商務型用戶推出一些新功能，包括新的安全螢幕共享功能，可以讓用戶從遠端使用自己的電腦。

蘋果的客製化晶片採用安謀（Arm Holdings）架構，使Mac電腦的電池續航力更優，且在執行某些任務中，讓Mac電腦比Windows電腦的性能更好。

與其他可能將英特爾CPU和輝達GPU整合在一起的筆記型電腦製造商不同，蘋果在其自家Apple Silicon晶片中結合這兩個組件，宣稱這使該晶片的性能超越競爭對手。

此外，蘋果亦對整個電腦產品線進行調整，而這可能改變企業客戶的採購策略。Creative Strategies執行長Ben Bajarin表示，在將新款14吋MacBook Pro在美國的售價從1,999美元大幅調降至1,599美元的同時，蘋果似乎已經淘汰了一款價格較便宜、售價為1,299美元的13吋MacBook Pro，而該機型是相當熱賣的商務型電腦。

蘋果表示，新的M3系列是第一款採用3奈米製程的PC（筆電和桌機）晶片。雖然蘋果沒有直接點名此款晶片交由誰代工製造，但分析師認為應該就是由台積電（2330）所生產。該全球最大晶圓代工廠採用了相同的技術為高階版iPhone 15手機製造晶片。