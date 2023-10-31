彰化縣和美鎮1名80幾歲的劉姓老婦人在家中跌倒，幸好被其孫女透過遠端監控鏡頭發現，並報警派員到場，拆掉上鎖的紗門，及時將劉婦火速送醫。劉婦有高血壓及糖尿病，還好及時被送醫後，並無大礙。

年事已高的劉姓婦人因為家人平常白天需出外出工作，經常獨自在家，因此其家人在住家裝設遠端鏡頭，可時時掌握住家狀況。

日前劉婦不小心在家中跌倒，一時痛得無法移動身體求救就醫，幸好其孫女透過遠端鏡頭發現，而因當時無人在家，其孫女報警請求協助。

和美警分局和美派出所員警接獲通報， 隨即會同和美消防分隊人車前往救援，到場時發現劉婦住家因紗門上鎖，無法進入，遂連繫劉婦家屬，經家屬同意後將紗門拆卸，進入屋內。

當時劉婦跌坐在客廳地上，意識尚清楚，無明顯外傷，經詢問了解劉婦患有高血壓、糖尿病，救護人員初步檢查身體狀態後，以擔架床將劉婦抬上救護車，並由趕到的家屬陪同送往醫院檢查。

將劉婦送醫後，員警也不忘被拆卸的紗門復原。和美警分局表示，老年人跌倒雖然防不勝防，但如果能斟酌個人和環境因素，小心因應，並加強防跌措施，很多跌倒與隨之而來的傷害絕對是可以避免的。