新北市一名人夫前年回家時，竟撞見自己父親與他的妻子擁抱熱吻，後來父親搬出家裡，原本承諾不會再見面，沒想到卻仍與妻子相約到河濱公園親密散步，他提告要求自己的父親賠償60萬元，台灣高等法院駁回上訴，判決父親賠償15萬元確定。

這名男子提告指控，與妻子在2014年結婚後，前年與他父親共同居住， 但父親明知她為兒媳婦竟在房屋內與她擁抱及親吻，他返回房屋時意外察覺，事後更知悉此種不正當男女行為已持續一段期日，經協商後，父親同意搬出房屋，不再與她聯絡。

他說，父親搬離之後，卻仍與妻子相約到河濱公園散步，她更將頭部靠於父親肩膀上，親密動作亦已逾越一般男女交往之份際，且他與妻子調解離婚後，她仍多次攜帶2名未成年子女，與他父親在外見面，且對她親吻臉頰及擁抱等親密行為。

他主張，父親與她不正當交往關係，是他與她婚姻存續期間所發生，自屬嚴重侵害他配偶權之侵權行為，他因而痛苦不已、身心倶疲，請求父親賠償非財產上之損害60萬元。

台灣高等法院駁回上訴，認定這名父親與兒媳婦親吻及擁抱之行為，已逾越一般男女、親人間之長輩晚輩間交往之分際，並已不法侵害兒子婚姻之圓滿狀態與幸福，判賠15萬元確定。