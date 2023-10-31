大陸外交部部長助理農融10月31日以「攜手踐行全球安全倡議，共促世界持久和平安全」為題進行演講。（吳泓勳攝）

大陸外交部部長助理農融10月31日出席第十屆北京香山論壇進行演講，表示今年2月中方發佈全球安全倡議概念文件，並展開斡旋外交，為推動熱點問題政治解決而努力。包含發佈關於政治解決俄烏危機的中國立法。同時以巴爆發新衝突以來，中方協調各方並派遣特使訪問，在第一時間向巴勒斯坦提供人道主義援助，推動局勢降溫與阻止戰火擴大，避免人道災難，為政治解決創造條件。

農融31日以「攜手踐行全球安全倡議，共促世界持久和平安全」為題進行演講。他表示，下一步為推動全球安全倡議走深走實，中方將重點做好4方面工作，包含擴大維護共同安全國際共識，持續與各方圍繞全球安全問題，展開多形式對話交流，反對以意識形態劃線搞小圈子、煽動分裂對抗。

此外，中方還將探索熱點問題和平解決途徑，繼續堅持促談大方向，鼓勵當事國對話溝通以增進安全互信，化解矛盾、管控分歧，積極推動儘快停火止戰、避免人道災難，包含推動巴勒斯坦問題重回「兩國方案」；在俄烏危機上，中方也堅持正確方向，呼籲各方推動停火降溫，為重啟談判創造條件、爭取和平。

農融引述大陸國家主席習近平所說，要加快推進中國式現代化，不走殖民美掠奪的老路，走的是和平發展的人間正道，歡迎愛好和平，致力於發展的國際社會成員積極參與全球安全倡議合作。