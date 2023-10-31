美國OPTIMAL創立1986年，為美國前三大車廠福特、通用、克萊斯勒長期提供設計CAE服務，也是全美少數開發量產符合本地製造獎勵的電動校車及電動中巴業者。車王電集團董事長蔡裕慶表示，此次與OPTIMAL簽訂的協議及合約範圍非常全面及緊密，包含共同開發設計符合美國降低通膨法案（IRA）獎勵標準的大型電動巴士、車王電攜手華德動能將在美國設立智能化電動大巴工廠並取得OPTIMAL電動中巴近半數量生產服務權利，以同步儲備電動大巴量產能力，OPTIMAL亦正式在美國推展車王電集團旗下車隊管理領導廠商銓鼎軟硬體銷售及服務。

華德動能在此次合約上亦取得OPTIMAL暨有車型在歐洲和中東等海外巿場獨家經銷權，此次多項合約及協議首要目標為提供智能化且性價比高之電動巴士及商用車以配合美國載具電氣化、製造本地化政策。

車王電集團除深耕台灣電動商用車市場外，海外巿場也持續快速增長。華德動能與日本住友及西鐵在日本九州的電動巴士合作案，在日本交通業界造成廣大迴響，今年7月九州當地媒體記者特地組團跨海來台進行專訪華德動能。蔡裕慶指出，不僅在九州，明年初華德的電動巴士系統就會在日本東京地區正式上路營運，預計到2024年底安裝華德系統的電動巴士在日本上路營運數量可望超過60輛，車王電暨華德動能並規畫未來將結合日本業者在日本當地設立電動巴士生產工廠。

除了電動巴士持續搶占海外市場外，華德動能負責軟體子公司銓鼎所開發的先進大眾運輸服務APTS(Advanced Public Transportation Service)、車隊營運管理平台及智慧充電管理系統，已經在越南落地並加速在日本及美國市場推展。

此外，車王電暨華德動能為氫能燃料電池新創公司氫豐綠能的主要投資方，期待藉由氫豐綠能獨創且高性價比金屬板燃料電堆及燃料電池系統整合優勢，能拓展氫能領域。