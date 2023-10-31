屏東恆春一家小吃店去年發生酒客爭風吃醋的殺人事件，小吃女店員不願搭陳姓男友車，反而坐上酒客柯姓男子的車準備離去，引爆陳、柯衝突，柯男拿魚叉刺穿陳男的肺部致死，最高法院駁回柯的上訴，依殺人罪將柯男判處有期徒刑15年，全案定讞。

去年4月10日凌晨3點柯姓男子與友人在屏東縣恆春鎮恆公路之某小吃店內消費後，原欲駕車搭載友人離去，因故遭陳姓男子攔阻，柯與陳口角後即在小吃店外扭打，期間柯因對方撿拾石頭，竟從車內拿出魚叉1支，持朝陳男射出，該魚叉自陳的左腋窩後緣刺入，造成胸部穿刺傷併左上肺葉貫穿和血氣胸，續發呼吸衰竭而死亡。

一審及二審認定，柯男持械鬥毆中既難以精確控制射擊準度，從而其以扣案魚叉射擊被害人，應知極有可能刺入被害人身體，不論體內何種臟器遭刺中，均將造成死亡結果，此為眾所周知之常識，他與被害人扭打之初雖無殺人之直接故意，但用魚叉射擊被害人，有殺人之不確定故意。

歷審認為，柯男犯案後逕自逃離現場，試圖滅證及於法院審理期間翻異供詞，圖卸刑責，考量他僅與被害人父親和解等犯後態度，依殺人罪將柯男判處有期徒刑15年，柯不服提上訴，最高法院駁回確定。