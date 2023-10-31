國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲昨首次政黨協商，宣示爭與國會席次極大化，但部分區域藍白都有提人，柯文哲今表示，很多事是不可能100％，「有5％、6％衝突，那就認了。」民眾黨立委賴香伶認為，民眾黨提的席次不多，更應該當仁不讓，民眾黨立委張其祿也說，會堅持到底，兄弟登山各自努力 ，讓民眾做選擇。

柯文哲今舉行「與哲同行三部曲」記者會，對於如何解決三腳督區域？要有人退選？柯文哲表示，這點他跟朱立倫有研究過，在科學上像是在寫統計論文，若5％算不具重要性，台灣有73個區域立委的選舉、原住民6個，73席完全沒衝突、沒問題，這機會不大，所以他當時跟朱講說，萬一有1、2席出問題，若小於5％就視為常態、不要求100％，這是政治上一個很重要概念，100％只有北韓才有。

而是否願意開放幫藍營小雞站台？柯說，「人家需要我們幫忙，我們當然很樂意去」，其實離選舉還有74天，過程中還有時間協調，所以不要緊張，還有一句話，100％只有北韓才有，很多事是不可能100％，有5％、6％衝突，那就認了。」

爭取桃園立委的民眾黨立委賴香伶表示，目前對於立委三黨不過半還是很樂觀，民眾黨提的席次不多，更應該當仁不讓，特別在很多的地方民意裡面，都展現希望換人做做看，不管藍白合作理念架構框架下，國會是最重要的地方，「主席也交代我們一定要全力以赴。」

挑戰北市選區的民眾黨立委張其祿則說，台灣民眾黨在區域立委全國只提了11席，也不太理解要怎麼去讓，如果民眾黨區域立委還要讓出，「直白說民眾黨基本上區域立委部分就關門了，這也是不合理的」。

張其祿強調，台灣民眾黨所提的區域立委都經過審慎評估，絕對是有戰力的，而且在很多區域也是真實反映民意，希望換人做做看的概念，以全國73席區域立委，民眾黨只提11席，且北市只有唯一1席，當然會堅持到底。

是否國民黨有誠意的話應該讓？賴香伶認為，現在用讓或不讓都不能夠跟民意作交代，大家在選擇一個最適合的民意代表，當然是看專業能力 ，各地方生態不太一樣，不管國民黨、民眾黨，還是極具誠意要跟民意接軌，讓大家來選擇我們，相信現在協商怎麼調配，或是主席幫對方站台，都不影響她現在要爭取最大支持的決心。

張其祿表示，柯文哲已經講了，藍白之間是合作關係，但是這裡面也有競爭，如果各選區有提最好人選，當然也可以兄弟登山各自努力 ，讓民眾自己做最好的抉擇，合作不是合併也不是整合，民眾黨也會堅持自主性。