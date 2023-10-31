裕群輪是大島造船廠為裕民航運全新設計建造的99,990載重噸Post Panamax系列中的第四艘，不但超前國際海事組織（IMO）船舶效率設計指數（EEDI）第三階段的要求，相較同樣載重噸船舶節能33％之外；同時加裝裕民開發的FSM船舶管理平台，透過船聯網將船舶運行及氣象數據同步傳送回公司岸端分析與監控，進一步提升船舶能效，降低故障率及提升營運效率。

FSM船舶管理平台並取得日本NK、挪威DNV、台灣CR、美國ABS等船級社智能船舶認證，除了船舶大型化，單位貨載耗油及操作成本相對降低，又針對船舶節能減排採取低速航行的特性，採用狹長流線駕駛台設計且優化船體線型，降低風及水流阻力，更進一步降低油耗，增加競爭優勢。

「國際海事組織」（IMO）日前召開海洋環境保護委員會議，決議加強溫室氣體排放管制措施，明確要求2030年船舶使用的能源至少5％近零，2050年從原本碳排減50％目標，改為更為嚴格的溫室氣體淨零排放（Net-zero GHG emissions），意味著船東營運成本將大幅拉高。裕民自2013年起便超前部署訂製環保節能船型（eco-Ship）並執行汰舊換新計畫，裕民目前船隊總噸位數有94％屬環保船，比率遠高於市場平均數35％，船齡平均5.9歲也遠比散裝船市場平均11.9歲來得年輕，環保及年輕是裕民船隊的兩大競爭優勢。