中華電信新一代Wi-Fi 6E除具備Wi-Fi 6傳輸優勢，可收容更多終端裝置同時連網，發揮節電效益；透過新增的6GHz頻段，將大幅改善Wi-Fi 6 2.4/5GHz頻段壅塞及訊號干擾現象，搭配HiNet光世代高速雙向對稱頻寬，居家上網更快又穩定！

榮獲iF設計大獎與CES創新獎雙料肯定的ASUS ZenWiFi Pro ET12，採用12道串流設計，適用新開放的WiFi 6E頻段，搭載最新2.0 GHz 64位元Broadcom四核心CPU晶片，連線速度高達11,000 Mbps，為目前市面上最快的Mesh無線路由器，搭配獨家ASUS RangeBoost Plus技術，可提供較上一代產品多出38%的Wi-Fi總覆蓋範圍(170坪)；此外，ASUS ZenWiFi Pro ET12另配有雙2.5 Gbps高速連接埠，能聚合WAN和LAN，實現5Gbps WAN/2Gbps LAN的出色連線，使用更彈性靈活。

華碩全系列WiFi 6E路由器均內建Trend Micro終身免費的ASUS AiProtection Pro防毒功能，可過濾惡意網站，支援WPA3加密協定，輕鬆將家庭網路安全性提升至商用層級；同時消費者還享有領先業界的全機3年保固、整機換新、免費到府收送及安裝。