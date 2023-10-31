富邦證券總經理郭永宜表示，本次活動邀請AI、電動車及生技等熱門產業之上櫃公司參與，包括宜鼎、力旺、譜瑞-KY(4966)、雙鴻(3324)、M31(6643)、胡連(6279)及大學光(3218)等七家公司的董事長、董事、財務長及發言人共襄盛舉。本次應邀出席的都是公司治理到位，產業前景佳且獲利表現優異的企業。透過安排台灣企業與外資機構法人進行一對一會談，讓外資投資人深入瞭解與會企業之長期經營策略、產業基本面和投資願景。活動中展現上櫃公司的營運動能與經營特色，成功吸引海外機構投資人對台灣資本市場的興趣。

富邦證券與國際法人機構有良好的業務合作關係，受外資機構倚賴，對於台灣的產業發展及金融市場變化提供相當深入的分析。這次活動由國際知名投資銀行Jefferies Financial Group Inc.共同參與，該公司近年來在國際市場中市佔率快速上升，在歐洲、美國、亞洲都有積極的業務拓展與良好的客戶關係。Jefferies目前為富邦證券策略聯盟夥伴。

郭永宜進一步表示，櫃買中心致力於輔導營運績效良好的企業進入資本市場，協助其籌資、增加能見度、擴大營運規模，同時加深外資法人對台灣上櫃企業的瞭解，成效卓著。未來，富邦證券也將持續與櫃買中心合作，協助優質的上櫃公司提升國際知名度，為台灣資本市場挹注資金動能。