英國國王查爾斯三世今晚抵達肯亞，這是他登基後首訪大英國協國家，而查爾斯三世將面臨要求他就英國殖民期間虐待行為道歉的廣泛呼聲。

英國表示，與王后卡蜜拉（Queen Camilla）一同出訪的查爾斯三世（King Charles III）預計將在為期4天的訪問期間，解決英肯歷史關係中「更痛苦的方面」。

這將包括1952年至1960年所謂的「緊急狀態」，當時殖民當局為應對茅茅起義（Mau Mau Uprising）而實施緊急狀態，大約1萬人在鎮壓期間被殺，主要是基庫尤族（Kikuyu）。

英國高級專員公署（British High Commission）在宣布王室夫婦抵達的聲明中表示：「此次訪問正值肯亞準備慶祝獨立60週年之際，將凸顯英國與肯亞堅實而充滿活力的夥伴關係。」

查爾斯三世選擇肯亞作為登基後首次訪問的大英國協（British Commonwealth of Nations）國家，與王室有些特殊關聯。

1952年，查爾斯的母親伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）正是在肯亞得知她的父親喬治六世（King George VI）駕崩消息，就此展開她歷史性的70年統治。

查爾斯和卡蜜拉明天將正式展開訪問，屆時將受到肯亞總統魯托（William Ruto）歡迎。

儘管肯亞政府表示會談將著重討論環境問題、技術、創新和婦女賦權，但最近幾天要求道歉的呼聲主導了公眾討論。

肯亞人權委員會（Kenya Human Rights Commission）昨天敦促查爾斯「毫不含糊的公開道歉」，並為殖民當局的虐待行為付出賠償。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1121031