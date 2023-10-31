當選總統會赴立院做國情報告？ 賴清德：若受邀會前往

「朱柯會」政黨協商提出4點共識，主張總統應赴立法院進行國情報告，對此，民進黨總統參選人賴清德31日受訪時表示，這部分憲法和法律都有明文規定，所以如果立法院有邀請他，他一定會應立法院之邀到立法院。

賴清德今天出席「星空聯盟飛行員協會會議」致詞，會後接受媒體聯訪，被問到議題時表示，基本上憲法增修條文第四條有明定，立法院在集會期間，「得」邀請總統做國情咨文，這表示發動的機關是立法院，所以如果立院有邀請他一定會應立法院之邀到立法院。

此外，他說，《立法院職權行使法》也規定，立法院如果立委有希望進一步了解，總統也得就立委希望了解部分做進一步說明，憲法與法律有規定的部分，總統都應該要來做說明。

賴清德解釋，之前總統所以沒有到立法院進行國情咨文，是因為立院朝野協商沒有獲得一致的共識，也從來沒有由立法院發出對總統的邀請，所以沒有辦法成行，總統到立院進行國情咨文並聽取立委的意見，這件事憲法跟法律都有明定，這部分沒有問題。