日本正妹YouTuberまっか開設頻道「まっかの日常」，目前有23.7萬人訂閱，可以說是小有名氣，她近來到台灣旅遊觀光，沒想到與聞名國際的景點101合照時，靜坐出了一個舉動，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

まっか近日來台灣旅遊，並在instagram曬出與台灣知名地標101的合照，接著寫下：「我去了台北101」沒想到在拍照的瞬間，居然做出了大膽舉動，只見她當街直接把上衣撩起，露出上半身Q彈的雪白肌膚，以及傲人W曲線，火辣身材一覽無遺，而她不僅絲毫不害臊，還露出招牌甜美笑容，短短2天就吸引超過五千人按讚朝聖。

眼見她曬出養眼的性感照片，網友紛紛湧入留言：「明天去哪裡？？可以跟妳拍照嗎」、「這個舉動未免太大膽了吧」、「畫面太引人遐想了，不過還是好可愛」、「動作再大一點就會走光了，要小心啊」、「這個畫面只能說世界和平了」、「這個畫面太照顧粉絲了吧」、「居然在台灣，我也要巧遇」、「歡迎來到台灣玩」、「今天看到這個火辣畫面，我已經滿足了」、「我看不到101，只看到你的車頭燈」。